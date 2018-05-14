Маріуполець пограбував та побив знайомого

В результаті конфлікту нові знайомі перетворилися на злочинця та потерпілого. Поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка, який скоїв розбійний напад.

Чоловіки познайомилися на вулиці під час розпивання спиртних напоїв, після чого продовжили спілкуватися у будинку потерпілого. В ході раптового конфлікту гість наніс декілька ударів господарю та забрав цінні речі, які знайшов у будинку – гроші та мобільний.

Співробітники карного розшуку Центрального відділ поліції опитали ймовірних свідків, перевірили місця ймовірного збуту викраденого, обшукали прилеглу територію. Оперативно-розшукові заходи дали результати – поліцейські встановили та затримали особу зловмисника.

Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що вирішив викрасти речі з корисних мотивів

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.