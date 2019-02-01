Маріуполець позичив у знайомого інструменти для ремонту та збув їх до ломбардів

До поліції звернувся мешканець Кальміуського району, який повідомив, що приблизно місяць тому до нього звернувся знайомий із проханням дати йому інструменти для ремонту. Довірливий маріуполець віддав чоловікові інструменти але назад їх так і не отримав.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції. Так, в ході кількох годин проведених розшукових заходів оперативники встановили та затримали підозрюваного у злочині.

Ним виявився раніше засуджений місцевий мешканець, 1984 року народження.

Поліцейські з’ясували, що після отримання інструментів чоловік відразу збув їх у декілька ломбардів міста. Так, зловмисник реалізував чужий перфоратор, зварювальний апарат та паркетну пилу.

Поліція нагадує, будьте уважними та не давайте свої особисті речі незнайомцям.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.