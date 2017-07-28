Мариуполец в Центральном районе ограбил парня

До 4-х лет лишения свободы грозит ранее осужденному жителю Центрального района за совершение грабежа мобильного телефона. В погоне за материальной наживой 30-летний мужчина выхватил из рук прохожего современный смартфон, а затем исчез в неизвестном направлении. Свой поступок злоумышленник объяснил просто: работы нет, хотелось принять «дозу», а денег на наркотик не хватало…

В дежурную часть Центрального отдела полиции за помощью обратился местный житель района, который сообщил, что неизвестный возле одной из спортивных площадок путем рывка выхватил из руки его сына мобильный телефон. Правоохранители сразу развернули комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личности преступника. Местные оперативники опросили сотни граждан, проверили десятки лиц, кто ранее уже попадал в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений, параллельно отрабатывали места возможного сбыта похищенного имущества. Именно последнее направление дало положительный результат. Благодаря ему полицейские установили покупателя, котором злоумышленник сбыл телефон. Это позволило в течение часа «выйти на след» подозреваемого и задержать грабителя.

Им оказался безработный наркозависимый мужчина 1987 года рождения, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Нарколюбитель объяснил, что начал промышлять грабежами из-за тяжелого материального положения и наркозависимость.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 1 ст. 186 «Грабеж, открытое хищение чужого имущества» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.