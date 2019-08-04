Последние новости

Маріуполець видав поліцейським знайдені боєприпаси

Опубликовано 08 Авг 2019

боеприпЧоловік знайшов на одній з вулиць прифронтового міста 77 набоїв та добровільно видав їх поліцейським. Завдяки вчинку чоловіка небезпечна знахідка не потрапила до рук зловмисників та дітей, що могло-б призвести до страшних наслідків.

Поліція наголошує, що незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою кримінальну відповідальність, за винятком випадків, коли громадяни добровільно здають її до територіальних підрозділів поліції. Ті, у кого зброя вилучається поліцейськими примусово, притягуються до кримінальної відповідальності за ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Недобросовісним власникам заборонених предметів загрожує до 7 років позбавлення волі.

Здати зброю можна звернувшись до територіальних органів поліції за місцем мешкання, які розташовані за вказаними адресами або зателефонувавши до чергової частини відділу або відділення поліції:

  • Адреса Центрального відділу поліції: вул. Фонтанна 87. ( тел. 096-233-49-47)
  • Адреса Приморського відділення поліції: вул. Морських Десантників,19 –А. ( тел. 098-044-01-02)
  • Адреса Лівобережного відділення поліції: пр. Перемоги, 27. ( тел. 096-342-46-77)
  • Адреса Кальміуського відділення поліції: вул. Контрольна, 54. ( тел. 067-379-36-60)
  • Адреса Мангушського відділення поліції: смт. Мангуш, вул. Тітова, 63. ( тел. 067-454-88-24).

Також, у разі, якщо ви маєте інформацію щодо можливого зберігання нелегальної зброї сусідами, родичами або іншими особами, Ви маєте можливість анонімно повідомити про таких осіб на лінію «102».

Похожие сообщения

Солодощі, повітряні кульки та спортивні розваги

Опубликовано 08 Авг 2019

Оператор колл-центру 102 допомогла убезпечити неповнолітніх дівчат від п’яного чоловіка

Опубликовано 06 Авг 2019

Як вберегтися від вуличних грабіжників

Опубликовано 06 Авг 2019

Діти підтримали поліцейський челенж «За_check_in_ся з копом»

Опубликовано 05 Авг 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-