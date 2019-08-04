Маріуполець видав поліцейським знайдені боєприпаси

Чоловік знайшов на одній з вулиць прифронтового міста 77 набоїв та добровільно видав їх поліцейським. Завдяки вчинку чоловіка небезпечна знахідка не потрапила до рук зловмисників та дітей, що могло-б призвести до страшних наслідків.

Поліція наголошує, що незаконне зберігання зброї та боєприпасів тягне за собою кримінальну відповідальність, за винятком випадків, коли громадяни добровільно здають її до територіальних підрозділів поліції. Ті, у кого зброя вилучається поліцейськими примусово, притягуються до кримінальної відповідальності за ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Недобросовісним власникам заборонених предметів загрожує до 7 років позбавлення волі.

Здати зброю можна звернувшись до територіальних органів поліції за місцем мешкання, які розташовані за вказаними адресами або зателефонувавши до чергової частини відділу або відділення поліції:

Адреса Центрального відділу поліції: вул. Фонтанна 87. ( тел. 096-233-49-47)

Адреса Приморського відділення поліції: вул. Морських Десантників,19 –А. ( тел. 098-044-01-02)

Адреса Лівобережного відділення поліції: пр. Перемоги, 27. ( тел. 096-342-46-77)

Адреса Кальміуського відділення поліції: вул. Контрольна, 54. ( тел. 067-379-36-60)

Адреса Мангушського відділення поліції: смт. Мангуш, вул. Тітова, 63. ( тел. 067-454-88-24).

Також, у разі, якщо ви маєте інформацію щодо можливого зберігання нелегальної зброї сусідами, родичами або іншими особами, Ви маєте можливість анонімно повідомити про таких осіб на лінію «102».