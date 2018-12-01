Маріуполець викрав 162 метрів кабельно-провідникової продукції

До Центрального відділу поліції звернувся працівник телекомунікаційної компанії, який повідомив, що декілька днів тому з фасаду одного з обслуговуваних будинків хтось вкрав 162 метрів кабелю.

На місце було спрямовано співробітників слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції.

Правоохоронці провели подворовий обхід в районі місця вчинення злочину та перевірили місця прийому металобрухту. Збираючи матеріали за крадіжкою та спілкуючись з населенням району, розшуковці отримали інформацію про можливого злочинця. Та вже наступного дня затримали підозрюваного. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Наразі чоловік перевіряється на причетність до аналогічних злочинів, скоєних у Маріуполі. Частину викраденого майна вилучено, іншу зловмисник встиг збути до приймальні металобрухту.

З фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.