Маріуполець вистрелив у кішку з пневматичної рушниці

Поліцейські провели обшук за його місцем мешкання та вилучили зброю. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.

26 серпня по допомогу до поліції звернулася одна з мешканок Лівобережного району, яка повідомила, що день тому бачила як невідомий чоловік здійснив постріл у кішку, яка від отриманої травми померла.

На місце було спрямовано співробітників слідчо-оперативної групи Лівобережного відділення поліції, які опитали місцевих мешканців, знайшли свідків події та встановили підозрюваного.

Ним виявився мешканець місцевого будинку. Під час обшуку його місця мешкання поліцейські також виявили рушницю за допомогою якої останній і здійснив постріл. Також були виявлені патрони.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.