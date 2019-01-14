Маріуполець вкрав 2 сміттєприймача, один з яких збув на металобрухт, а інший продав за 800 гривень.

До поліції зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що у одному з приватних секторів Центрального району вкрали євроконтейнер для збору сміття, ціна якого складає 7 тисяч гривень. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції.

Поліцейські оглянули місце злочину, опитали місцевих мешканців та впродовж кількох годин розшукових заходів встановили та затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився місцевий мешканець, 1968 року народження.

Як виявилось, спочатку чоловік вкрав сміттєвий контейнер, який належав одній з місцевих крамниць, та збув його до приймальні металобрухту. Після цього, через декілька днів, вкрав сміттєвий бак розташований біля будинків приватного сектору, та як не дивно збув його власникам тієї самої крамниці, у якої вкрав перший контейнер. Незабаром викрадене майно буде повернуто власникам.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.