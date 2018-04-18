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Маріуполець, який застрелив свою родичку, наклав на себе руки

Опубликовано 20 Апр 2018

ножТіло чоловіка та його тітки виявила дружина. Попередньо встановлено, що підозрюваний доглядав за жінкою, а під час сварки вбив її. За кілька хвилин вбивця і сам звів рахунки з життям. На місці події продовжують роботу поліцейські.

Сьогодні пообіді на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку у Лівобережному районі – два трупи. Експерти виявили на тілі 91-річної жінки вогнепальне поранення, а смерть 65-річного чоловіка настала від удару ножем. Знаряддя спричинення смертельних ушкоджень знаходилися поряд з тілами.

Померлі – тітка та племінник, останній тривалий час доглядав за пенсіонеркою.

За попередньою інформацією, між родичами спалахнула сварка на побутовому грунті. Коли терпець увірвався, чоловік дістав мисливську рушницю та вистрілив у свою підопічну. Потім за допомоги ножа і сам наклав на себе руки.

Повні обставини події наразі з’ясовуються.

Факти попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ст.115 з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України.

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