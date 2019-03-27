Маріуполець займався незаконним виловом риби

Браконьєр рибалив біля річки у Кальміуському районі та встиг виловити 48 пелінгасів, вартість яких перевищує 32 тисячі гривень. Наразі слідчі спрямували обвинувальний акт за даним фактом до суду.

Дільничні офіцери Кальміуського відділення поліції виявили біля річки Кальміус невідомого чоловіка.

При перевірці документів поліцейські встановили місцевого мешканця, 1956 року народження та виявили в нього майже пів сотні рибин, які були виловлені незаконним знаряддям – підйомними пастками.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років.