Маріуполець займався збутом канабісу

Поліцейські задокументували діяльність маріупольця, який займався збутом канабісу шляхом закладок. Наркоділка встановили при спробі реалізації партії наркотиків. За вчинений злочин йому може загрожувати від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

У рамках маріупольської міської програми «Стоп наркотик», яка передбачає тісну співпрацю місцевої влади та Національної поліції у боротьбі із наркозлочинами, поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що на території Центрального району знаходиться схованка з наркотичною речовиною. Поліція з’ясувала, що за наркотиками прийде правопорушник для подальшого їх розповсюдження на території Маріуполя.

Коли підозрюваний прибув до наркотичного «схрону», на нього вже чекали розшуковці. Дилер спробував втекти на автомобілі таксі, на якому приїхав, проте після переслідування був зупинений.

Пасажиром виявився 18-річний місцевий мешканець. У нього вилучено згортки із речовиною рослинного походження, які він намагався збути. За словами зловмисника, у згортках знаходиться канабіс.

Для документування правопорушення на місце прибула слідчо-оперативна група. Наразі поліцейські встановлюють канал надходження наркотиків. Вилучене направлено на експертизу.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Досудове розслідування триває.