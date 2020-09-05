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Маріуполець займався збутом метадону

Опубликовано 08 Сен 2020

photo_2020-09-05_17-52-25Правоохоронці отримали інформацію щодо мешканця, який здійснює збут наркотичних засобів. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження, у рамках якого встановлено, що 50-річний місцевий житель збував наркозалежним особам наркотик — метадон.

Встановлено, що за 0,25 грамів засобу зловмисник отримував 600 гривень. Під час проведення санкціонованого обшуку у оселі підозрюваного правоохоронці вилучили шприці з залишками рідини невідомого походження, канабіс, гроші, мобільний термінал та банківські картки.

За результатами досудового розслідування та експертизи буде прийнято рішення щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкцією статті передбачено покарання – від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо вам відома інформація про осіб, причетних до вчинення наркозлочинів, не залишайтесь байдужими, повідомте про це за номером 102, або зверніться до найближчого відділення поліції.

Анонімність гарантовано.

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