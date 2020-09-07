Маріупольська «Вежа» відкрила сенсорний атракціон

У культурно-туристичному центрі «Вежа» відкрився новий психологічний атракціон. Тепер маріупольці можуть розширити уявлення про можливості свого тіла. «Кімната почуттів» — популярний у всьому світі тактильний квест, де головне — зосередиться тільки на відчуттях.

У «Кімнаті почуттів» відвідувача на півгодини позбавлять можливості чути і бачити. В цей час екскурсовод буде водити супроводжувати учасника по території, наповненій тактильними предметами і об’єктами з різними ароматами.

«Даний практикум дозволяє людині довіритися невідомому і розвинути в собі незвичні органи чуття. Ті, які в сучасному світі ми задіюємо вкрай рідко. Але саме їх гармонійний розвиток дозволяє розширити кругозір і оцінювати життєві ситуації комплексно і стратегічно. Прислухатися до себе і своїх відчуттів», — зазначила начальниця відділу розвитку туризму КП« m.EHUB »Вікторія Давва.

Екскурсії проходять персонально для кожного учасника. Тому обов’язкова попередня реєстрація. Записатися і отримати додаткову інформацію можна за телефоном — 097-618-40-85.