Маріупольська виставка-майстерня об’єднає сім міст

Маріуполь у 2021 році буде Великою культурною столицею України. Одним з проєктів, який буде втілено стане «Post-Мost». Це пересувна художня виставка – майстерня, яка з’єднає сім індустріальних міст на воді.

«Post-Мost» відвідає Запоріжжя та Дніпро, Одесу та Чорноморськ, Миколаїв та Херсон та в кінці повернеться у Маріуполь. В кожному місті вісім митців декілька днів будуть досліджувати два обраних об’єкта та презентувати свої роботи. Наприкінці проєкту буде зібрана підсумкова виставка картин, яка буде експонуватися в Маріуполі.

Мета пересувної виставки-майстерні — дослідження індустріальних, міських пейзажів живописцями, графіками, фотографами, цифровими художниками, скульпторами, монументальними художниками.