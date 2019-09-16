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Мариупольская спортсменка стала чемпионкой мира по плаванию

Опубликовано 16 Сен 2019

57357-70470249_2422158577897499_6968284911035744256_nЯрина Матло стала чемпионкой мира по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями. В соревнованиях приняли участие порядка 600 спортсменов из 60 стран мира. Мировое первенство проходило в Лондоне.

Мариупольская спортсменка не принимала участие в финальном заплыве, но успешно выступила в квалификационном раунде и помогла сборной Украины попасть в восьмёрку сильнейших

В предпоследний соревновательный день сборная Украины выиграла смешанную эстафету 4х100 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушениями зрения. На пути к золотым медалям украинские паралимпийцы установили новый мировой рекорд. Они преодолели дистанцию заплыва за 3:51.85 и почти на три секунды превзошли собственное достижение годичной давности.

Напомним, ранее на чемпионате мира стипендиат Мариупольского городского совета Александр Комаров взял «бронзу».

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