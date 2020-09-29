Маріупольські боксери взяли «золото» і «срібло» на 52-му Меморіалі Макара Мазая

У Маріуполі завершився 52-й Меморіал Макара Мазая в рамках чемпіонату України з боксу серед чоловіків. Його учасниками стали понад 100 боксерів з 17 областей та Києва.

Упродовж тижня розіграли комплекти з 32 нагород. Команда Донецької області, яка отримала одну золоту медаль і одну срібну, посіла третє місце. Обидві нагороди на рахунку маріупольських боксерів. «Золото» — у Дмитра Рибалко, а «срібло» — у Ростислава Білостоцького. Перше місце в загальному медальному заліку посіла команда Київської області з п’ятьма медалями в активі. Друге місце — в активі представників Чернігівської області. Кращим боксером першості став боксер з Херсонської області, переможець Кубка України 2020 року — Максим Галінічев.

Почесним гостем став і засновник меморіалу Макара Мазая, президент національної ліги професійного боксу Михайло Зав’ялов. Він відзначив високий рівень проведення змагань та подякував муніципалітету за розвиток маріупольського боксу.

Цього року Кубок України з боксу серед чоловіків став першим всеукраїнським боксерським стартом після тривалої перерви, пов’язаної з карантином. Турнір пройшов без глядачів, з обмеженою кількістю присутніх.