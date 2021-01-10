Маріупольські хокеїсти зіграли з «Донбасом»

На дружківській арені «Альтаїр» пройшла гра між ХК «Донбас» і «Маріуполь». Матч завершився з рахунком 6: 2. Про це повідомляє прес-служба маріупольського хокейного клубу.

У першому періоді маріупольці пропустили чотири шайби. Після перерви «сталеві чайки» замінили воротаря. У другій 20-хвилинці за «Маріуполь» точним кидком під поперечину з гострого кута відзначився Вадим Агеєв. А у «Донбасу» забив Олександр Пересунько.

Заключний період нічого не змінив. «Донбас» і «Маріуполь» знову обмінялися голами. Туркін оформив свій другий дубль в сезоні, а Олексій Зайцев відзначився дебютним голом за нову команду.