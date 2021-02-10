Маріупольські хокеїсти зустрілися на льоду з ХК «Донбас»

Гра пройшла на Льодовій арені в Маріуполі. Хокеїсти «Донбасу» змогли організувати активну гру. «Сталеві чайки», незважаючи на спроби, забити шайбу не змогли. Про це повідомляє прес-центр ХК «Маріуполь».

Впевнений початок дозволив «Донбасу» організувати собі комфортну перевагу в дві шайби вже під кінець п’ятої хвилини зустрічі. Так, Віталій Карамнов забив шайбу першим кидком, а подвоїв перевагу донеччан їх капітан Віктор Захаров.

У другому періоді «Донбас» тримав гру під контролем, але забити не вдалося. Втім, як і «сталевим чайкам». А ось третій період вийшов найрезультативнішим у матчі для суперників маріупольської команди. «Донбас» забив тричі. Віталій Лялька і Віталій Карамнов оформили дубль. Підсумок зустрічі — 0:5 на користь «Донбасу».