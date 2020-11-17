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Маріупольські хокеїсти зустрілися на льоду з ХК «Краматорськ»

Опубликовано 18 Ноя 2020

97788-125310172_146190587248860_7788377907596318424_oХК «Маріуполь» зіграв з ще одним новачком Української хокейної ліги — клубом «Краматорськ». Це вже друга зустріч команд з початку чемпіонату. Перша пройшла на Льодовій арені в Маріуполі, і завершилася на користь гостей з рахунком 2:1.

Як повідомляє прес-служба ХК «Маріуполь», друга гра не тільки порадувала видовищними моментами, але і змусила понервувати вболівальників обох команд. Так, після впевненого старту «Краматорська» і трьох шайб у ворота гостей, наші спортсмени зробили камбек і зрівняли рахунок на табло в другому періоді.

Відзначився першим дублем у складі маріупольської команди Микита Коваленко, а за п’ять секунд до закінчення періоду шайбу закинув Руслан Ромащенко. Третій період пройшов в рівній боротьбі. Остаточний рахунок матчу 4: 3 на користь краматорчан.

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