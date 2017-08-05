Маріупольські лігівці поспілкувалися з жителями та правоохоронцями на блокпості

Про те, як працюють стоп-контролі на Донеччині, розповіла Ганна Гарбуз, учасниця «Ліги майбутніх поліцейських» з Маріуполя.

24 серпня по всій Україні було чути відгуки святкувань. У різні населені пункти приїжджали відомі люди,щоб привітати жителів міст. Дух Незалежності не покидав людей. Не виключення і наше місто Маріуполь. Все було зроблено для того,щоб народ відчував, наскільки його країна єдина і не схилена.

В цей важливий для країни день ми вітали наших захисників. Невеличкі сувеніри, але від усієї душі охоронцям міського спокою подарували підлітки, які мріють у майбутньому боротися з порушеннями закону.

Команда учасників «Ліги майбутніх поліцейських» вирушила на один з блокпостів в Маріуполі, аби привітати та побажати міцного здоров’я військовим та правоохоронцям, які несуть тут службу.

Лігівці поцікавилися у військових та правоохоронців про їх важку працю, на що ті розповіли, наскiльки для них важливий спокій у місті. Так само їм було дуже приємно, що в Маріуполі ростуть патріотично налаштовані діти.

Ця зустріч не залишила байдужими ані учасників Ліги, ані людей у формі. Посмішка довго не сходила з обличчя підлітків, які вкотре переконалися, що це — друзі, які завжди допоможуть. У той самий час працівникам, які забезпечують безпеку, було приємно, що городяни їх підтримують і не забувають.

Навіть у святковий день робота кипить, черга на блокпості не маленька. Лігівці встигли поспілкуватися з жителями, поки їх документи перевіряють, та дізналися, що вони розуміють, наскільки стоп-контроль важливий для їхньої безпеки.