Маріупольські поліцейські підвищують майстерність володіння зброєю

Поліція Маріуполя приєдналась до ініціативи начальника кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області Артема Кисько з підготовки оперативників по культурі володіння вогнепальної зброї. Так, на базі Центрального відділу поліції було створено центр з підготовки навчання зі стрільби та силового фітнесу.

Наприкінці 2018 року 16 оперуповноважених з Донецької області пройшли навчання у центрі з підготовки навчання зі стрільби та силового фітнесу. Данні курси були створені на базі Академії поліції у Маріуполі Головним управління поліції Донеччини. Після закінчення навчань поліцейські отримали практичні навички зі стрільби та стали інструкторами.

Співробітники карного розшуку Центрального відділу та відділень поліції, які мають справу із затриманням небезпечних злочинців та організованих злочинних груп проходять навчання.

На базі Центрального відділу поліції, в рамках підготовки правоохоронців, розпочалися заняття з оперативними працівниками відділень поліції Маріуполя, для покращення та примноження правоохоронцями своїх навичок зі стрільби. Поліцейські які пройшли курси продовжують передавати отриманні знання колегам. Серед них старший оперуповноважений Центрального відділу поліції Андрій Пшеничний, який проводить заняття з правил поводження зі зброєю.

Заняття проходять у тирі під час яких поліцейські навчаються використовувати зброю з укриття, в екстремальних умовах та в групах. Окрім цього покращують вміння вести вогонь по різних цілях з різної відстані.

«Практичні заняття роблять працівника поліції більш впевненим у тому, коли потрібно застосовувати вогнепальну зброї та дають йому чітко визначити коли не треба її застосовувати. Працівник, який пройде курси в екстремальних умовах оцінить усі ризики застосування зброї. Основна мета занять — у випадку застосування зброї працівник повинен зробити це ефективно та безпечно.» — каже Андрій Пшеничний.

Зазначимо, що поліцейські щоденно патрулюють вулиці з великим скупченням людей, несуть службу на виїздах з міста, авто- та залізничному вокзалах підтримуючи безпеку жителів та гостей Маріуполя. Так за 2018 рік оперативники розкрили 14 вбивств, 22 розбійних напади та більше 100 грабежів.