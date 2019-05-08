Маріупольські поліцейські відточують майстерність володіння зброєю

На полігоні під Маріуполем пройшли тренування працівників Центрального відділу і Мангушського відділення поліції з тактико-вогневої підготовки. Мета – бути готовими оперативно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Вранці по тривозі були підняті оперативники і дільничні офіцери поліції, які у повній екіпіровці та озброєнні вирушили на полігон.

Поліцейські Маріуполя та Мангушу відпрацювали у польових умовах тактику ведення бою, вогневу підготовку та варіанти взаємодії між підрозділами.

Зокрема правоохоронці відточували стрілецькі навички, а також тренувалися вправно влучати у мішень з різних положень та за різних умов.