Маріупольські поліцейські вшанували пам’ять воїнів-інтернаціоналістів

30 років тому 15 лютого 1989 року останній солдат перетнув афгансько-узбецький кордон, відтоді ця дата увійшла в історію, як день пам’яті воїнів-інтернаціоналістів.

Урочистості до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав відбулися біля меморіалу воїнам-афганцям. За традицією, вшанувати пам’ять героїв-земляків зібралися небайдужі мешканці, представники місцевої влади, рідні, близькі загиблих та поліцейські.

Крім того, начальник Маріупольської поліції Сергій Бичін запросив до відділу поліції колишніх поліцейських, які приймали участь у бойових діях на території інших держав. Підполковник поліції виразив офіцерам велику вдячність за труд та вірність присязі та надав їм приємні подарунки. Серед запрошених був і діючий співробітник Центрального відділу поліції, старший інспектор відділу моніторингу Василь Курпа, який приймав участь у бойових діях в колишній Югославії у 2006-2007 роках.