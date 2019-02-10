Последние новости

Маріупольські поліцейські вшанували пам’ять воїнів-інтернаціоналістів

Опубликовано 15 Фев 2019

1030 років тому  15 лютого 1989 року останній солдат перетнув афгансько-узбецький кордон, відтоді ця дата увійшла в історію, як день пам’яті воїнів-інтернаціоналістів. 

Урочистості до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав відбулися біля меморіалу воїнам-афганцям. За традицією, вшанувати пам’ять героїв-земляків зібралися небайдужі мешканці, представники місцевої влади, рідні, близькі загиблих та поліцейські.

Крім того, начальник Маріупольської поліції Сергій Бичін запросив до відділу поліції колишніх поліцейських, які приймали участь у бойових діях на території інших держав. Підполковник поліції  виразив офіцерам велику вдячність за труд та вірність присязі та надав їм приємні подарунки. Серед запрошених був і діючий співробітник Центрального відділу поліції, старший інспектор відділу моніторингу Василь Курпа, який приймав участь у бойових діях в колишній Югославії у 2006-2007 роках.

Похожие сообщения

Кіберполіція викрила чоловіка у викраденні електронних коштів з криптогаманців

Опубликовано 14 Фев 2019

Маріупольські поліцейські підвищують майстерність володіння зброєю

Опубликовано 14 Фев 2019

Злочинна група рейдерів-вимагачів

Опубликовано 14 Фев 2019

Поліції Донеччини потрібні кінологи

Опубликовано 12 Фев 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-