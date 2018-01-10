Маріупольські поліцейські встановлюють свідків ДТП з потерпілими

11 січня 2018 року о 09.25 на перехресті бульвару Шевченко та вулиці 9-й Авіадивізії у Центральному районі міста Маріуполя зіткнулися два автомобілі Honda Civik і автомобіль «Москвіч» АЗЛК 2141, у наслідок чого учасники ДТП отримали тілесні ушкодження.

Обидва водії виконували переїзд перехрестя. Для встановлення усіх обставин події поліція шукає свідків та очевидців ДТП.

Якщо ви володієте інформацією щодо обставин дорожньо — транспортної пригоди, будь-ласка, повідомте про це за телефоном: (068) 438 77 71 або 102.