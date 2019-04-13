Маріупольські поліцейські затримали підозрюваного в автоугоні

Побачивши відчинений автомобіль на дорозі, нетверезий чоловік вирішив його викрасти. Оперативно спрацювавши, правоохоронці затримали зловмисника, коли той встиг проїхати лише кілька метрів.

По допомогу до співробітників сектору реагування патрульної поліції ГУНП в Донецькій області звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що в нього викрали автомобіль.

Оскільки потерпілий відразу повідомив поліцейським про злочин, то правоохоронцям знадобилося лише кілька хвилин, аби затримати зловмисника та повернути чоловікові його транспортний засіб.

Викрадачем виявився 39-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння, коли побачив припаркований автомобіль, який був не замкнений, та вирішив його привласнити.

Слідчі Кальміуського відділення поліції відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.