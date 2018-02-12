Маріупольські поліцейські затримали угонщика авто

Сподіваючись уникнути покарання за викрадення автомобіля, чоловік вивіз транспорт до Запорізької області, а сам повернувся додому.

У січні до співробітників Кальміуського відділення поліції надійшла заява від 81-річного чоловіка про викрадення його автомобіля.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що транспорт знаходився у гаражному кооперативі. Двері приміщення, де стояв автомобіль, були відчинені. Невідомий скористався вільним доступом і просто викотив авто с гаражу.

В ході спецоперації співробітники кримінальної поліції встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 27-річний маріуполець. Викрадену автівку виявили припаркованою просто на дорозі на території сусідньої області. Транспорт буде повернено законному власнику.

Зловмисник розповів, що вирішив залишити автомобіль у Запорізькій області, аби «замісти сліди» і уникнути покарання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.