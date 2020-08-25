Маріупольські школи готові до роботи в умовах адаптивного карантину

У Маріуполі школи повноцінно готові до роботи в умовах адаптивного карантину. Для забезпечення режиму з міського бюджету вже виділили близько 5 млн грн. Закупили автоматичні термосканери, безконтактні термометри, засоби індивідуального захисту, дезінфектори і рідке мило. Все це доставлять в установи освіти міста протягом декількох днів.

Тепер на вході в школу дітей і батьків буде чекати інформаційний стенд з правилами поведінки в умовах карантину та рекомендаціями. На порозі розташується спеціальний килимок, просочений антисептичної рідиною. В школу заходити і діти, і вчителі повинні виключно в масках, після температурного скринінгу. А ось під час уроків школярі зможуть їх зняти. За рекомендацією Міністерства охорони здоров’я України учням початкової школи дозволяється пересуватися по школі без масок.

Автоматичні термосканери встановлять в школах до кінця вересня. Маріуполь перший закупив їх в Україні. Поруч з ними встановлять і безконтактні дезінфектори. Всі приміщення будуть регулярно оброблятися «Септомаксом». Закуплена і розмежувальна самоклеюча стрічка. Їй на підлозі розмітять дистанцію і правила пересування в установі.

Варто відзначити, тривають роботи по оснащенню садів, позашкільних установ та інклюзивної-ресурсних центрів. З серпня по грудень на це заплановано з міського бюджету понад 16 млн гривень.