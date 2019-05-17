Маріупольські школярі познайомилися з роботою співробітників обласного главку поліції

Побачити роботу тих, хто цілодобово забезпечує спокій мешканців регіону – з такою метою прийшли хлопці та дівчата до Головного управління Нацполіції в Донецької області. Діти завітали до Кінологічного центру, чергової частини та служби «102».

За новими враженнями, емоціями, знаннями та роздумами щодо майбутнього прийшли до головного офісу поліції Донеччини учні сьомого класу загальноосвітньої школи №7.

Знайомство з поліцією почалося з чергової частини. Саме туди стікається інформація про криміногенний стан зі всієї області. А надходять повідомлення про вчинення адміністративних чи кримінальних порушень та надзвичайні випадки до Єдиного аналітичного сервісного центру – це була друга інформаційна «зупинка» 24 хлопців та дівчат у главку.

Начальник відділу служби «102» управління інформаційної підтримки та координації поліції Ольга Фагауліна розповіла школярам про систему інтелектуального відеоспостереження, яка допомагає розкривати злочини. Так, відеокамери не тільки ідентифікують номерні знаки та марку автомобіля, а навіть розпізнають обличчя.

Також діти познайомилися з операторами колл-центру 102. Саме ці дівчата першими надають допомогу громадянам, які звернулися до поліції. Кваліфіковані співробітниці за лічені хвилини обробляють виклик, після чого до потерпілого направляється наряд поліцейських. Оператори також допомагають в ситуаціях, не пов’язаних з діяльністю поліції, а ще залишаються на лінії з неповнолітнім заявником до приїду правоохоронців.

Від цікавого до емоційного — наприкінці зустрічі на дітей чекала поїздка до Кінологічного центру. Службові собаки показали учням, як вправно відшукують заховану зброю та боєприпаси та затримують злочинців.

Від ексклюзивної екскурсії підлітки отримали багато нових вражень та виявили бажання завітати в гості ще раз, а можливо для декого цей захід був доленосним.