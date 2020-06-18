Маріупольські спортсмени приєдналися до онлайн-флешмобу

Маріупольські спортсмени і любителі приєдналися до всеукраїнського онлайн-флешмобу. Його приурочили до щорічного святкування «Олімпійського дня». Маріупольці продемонстрували свої спортивні досягнення зі скелелазіння, велобегу, легкої атлетики, плавання і навіть віндсерфінгу.

Для участі необхідно записати короткий 30-секундний ролик з демонстрацією своїх умінь. Обов’язково сказати про залучення до естафети олімпійського дня і передати естафету знайомому спортсмену. Далі опублікувати на своїй сторінці Фейсбук або Інстаграм пост з цим відео або фото з хештегом # olympicday2020ua і #olympicday.

«Мережу вже заполонили ролики абсолютно різних форматів — від гумористичних до професійних спортивних звершень. Я радий, що маріупольці активно долучилися до цього флешмобу. Так, не дивлячись на карантинні обмеження, ми можемо продовжувати популяризувати спорт і улюблену справа», — розповів начальник відділу навчально-спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи Георгій Федоренко.

Щотижня серед кращих відео і фото будуть розіграні олімпійські подарунки. Переможці будуть обрані за допомогою програми Random. Кращі відео потраплять до фінального відеоролик естафети OlympicDay 2020 в Україні. Його запишуть за участю зірок українського спорту.