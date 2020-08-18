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Маріупольські спортсмени відзначилися на змаганнях з велоспорту
Опубликовано 21 Авг 2020
З 14 по 16 серпня у Лимані проходив чемпіонат Донецької області з велоспорту на шосе в неолімпійських видах програм серед юнаків і дівчат. У змаганнях на 10, 20 і 48 кілометрів взяли участь понад 60 юних спортсменів з Лиману, Маріуполя, Краматорська і Мангуша. Наше місто представили спортсмени з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлетик».
Програма передбачала командну гонку парами і групову гонку з вибуванням. За підсумками змагань маріупольці посіли призові місця в таких програмах:
Парна гонка на час, 10 км
- Серед юнаків 2004-2005 р.н .: 1 місце — Данило Проценко — Георгій Таушан, 2 місце — Артем Зеленков в парі з Дмитром Котом з смт. Мангуш
- Серед юнаків 2006-2007 р.н .: 1 місце — Михайло Губін — Андрій Жуклінець;
- Серед дівчат 2006-2007 р.н .: 1 місце — Ірина Чурзіна в парі з Оленою Ткаченко з Лимана, 2 місце — Аліна Тимошенко в парі з Веронікою Савіної з Лимана.
Групова гонка з вибуттям
- Серед юнаків 2004-2005 р.н .: 1 місце — Георгій Таушан, 2 місце — Артем Зеленков;
- Серед юнаків 2006-2007 р.н .: 2 місце — Андрій Жуклінець, 3 місце — Михайло Губін.