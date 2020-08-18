Маріупольські спортсмени відзначилися на змаганнях з велоспорту

З 14 по 16 серпня у Лимані проходив чемпіонат Донецької області з велоспорту на шосе в неолімпійських видах програм серед юнаків і дівчат. У змаганнях на 10, 20 і 48 кілометрів взяли участь понад 60 юних спортсменів з Лиману, Маріуполя, Краматорська і Мангуша. Наше місто представили спортсмени з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлетик».

Програма передбачала командну гонку парами і групову гонку з вибуванням. За підсумками змагань маріупольці посіли призові місця в таких програмах:

Парна гонка на час, 10 км

Серед юнаків 2004-2005 р.н .: 1 місце — Данило Проценко — Георгій Таушан, 2 місце — Артем Зеленков в парі з Дмитром Котом з смт. Мангуш

Серед юнаків 2006-2007 р.н .: 1 місце — Михайло Губін — Андрій Жуклінець;

Серед дівчат 2006-2007 р.н .: 1 місце — Ірина Чурзіна в парі з Оленою Ткаченко з Лимана, 2 місце — Аліна Тимошенко в парі з Веронікою Савіної з Лимана.

Групова гонка з вибуттям