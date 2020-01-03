Маріупольські студенти отримали стипендію на навчання в Афінах

Три студента і випускниця Маріупольського державного університету отримали стипендії на навчання в Європейській школі права і управління в Афінах. Цей навчальний заклад працює при Європейській організації публічного права (ЕОПП) з метою підготовки нового покоління соціально відповідальних керівників Європейського Союзу.

Стипендії, виділені ЕОПП покривають вартість трирічного навчання та проживання в гуртожитку. Домовленість про стажування студентів на базі ЕОПП досягнута в результаті переговорів ректора МДУ, професора Костянтина Балабанова з директором організації, професором Спиридоном Флогаітіс.

Після ретельного відбору, головним критерієм якого був високий рівень знання англійської мови, у вересні 2019 року в Грецію вирушили студенти спеціальності «Право»: Іван Апанасько, Дарія Кузьмішкіна, Дмитро Безкровний і випускниця спеціальності «Мова та література (новогрецька)» Валерія Зацепіна.

Дана міжнародна освітня програма не має аналогів в світі. У Школі європейського права та управління студенти вивчають основні закони ЄС, а також національне законодавство однієї з країн Євросоюзу і одночасно знайомляться з принципами сучасного управління в Європейському Союзі. По завершенні навчання студенти отримають диплом бакалавра, який визнається в Європі.