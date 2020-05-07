Маріупольські ЦНАП надають повний перелік послуг за попереднім записом

Прийом громадян в Центри надання адміністративних послуг здійснюється за попереднім записом. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 на наступних локаціях:

ЦНАП, просп. Миру, 107

«Мультицентр», вул. Українського козацтва, 51

За попереднім записом Центром надаються всі адміністративні послуги відповідно до затвердженого переліку, окрім довідок, які стосуються реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання.

Наголошуємо, що для отримання довідок, які стосуються реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, вам необхідно звернутися на портал державних послуг IGOV (при наявності ЕЦП) або на електронну адресу Центру cnap@mariupolrada.gov.ua. Строк надання довідок до 3 робочих днів.

Детальніше за посиланням: https://cnap.mariupolrada.gov.ua/#/news/130

Для отримання адміністративних послуг (окрім послуг з реєстрації місця проживання/довідок про зареєстроване місце проживання та послуг з оформлення паспортів) можливо надіслати пакет документів із заповненою заявою встановленого зразку засобами поштового зв’язку на адресу Центру або залишити в спеціальній скрині, встановленої біля входу до ЦНАП.

Форми заяв розміщені на сайті Центру надання адміністративних послуг за посиланням https://cnap.mariupolrada.gov.ua/#/category

Отримати консультацію зі співробітниками Центру можливо з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 за наступними каналами зв’язку:

за телефонними номерами:

ЦНАП 0679410444; 0951061237; 0629 587050

«Мультицентр» 0684848289; 0956499889

надійславши запит на електронну поштову скриньку ЦНАП: cnap@mariupolrada.gov.ua

за допомогою електронних сервісів:

Skype-зв’язок за контактом Mariupol_cnap

у додатку Viber за номерами 0951061237; 0956499889

Отримання результатів послуг здійснюється з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.30. Звертаємо вашу увагу на те, що використання засобів індивідуального захисту є обов’язковою умовою знаходження у приміщеннях Центру.

Для зниження ризику інфікування в локаціях Центру організовано проведення термометрії всім відвідувачам, можливість оброблення рук антисептичними засобами, а у приміщеннях запроваджено постійне вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та регулярне провітрювання.