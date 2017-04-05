Мариупольские каратисты на соревнованиях в Риге

25 марта город Рига (Латвия) стал площадкой для проведения масштабного Чемпионата Европы по каратэ джитсу и Международного турнира по кобудо. Среди представленных команд были и мариупольцы. Наша сборная смогла одержать 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей. Досуг спортсменов был не менее насыщенный. Узнали, что из себя представляет Юрмола, побывали на берегу Балтийского моря.

Некоторое время поездка за рубеж была под вопросом. Не могли оформить визу, возникли трудности с финансами. Тем не менее, мариупольцы вырвались. Более того, заявили себя как сильные и способные участники. Всё благодаря их упорству и настойчивости, говорит главный сопровождающий сборной, а также тренер клуба «КЭМПО» Олег Олегович Шухман. По итогам соревнований, у Кирилла Моисеенко 6 медалей, у Дениса Фурсова – 5, а Илья Петров взял 3 медали.

Олег Шухман – тренер, руководитель ДЮК «КЭМПО»:

Понедельник, среда, пятница они тренировались у меня. Вторник, четверг, суббота они тренировались у Виктора и Олега Эриксоновича здесь по 4 часа каждый день. Перед тем, как мы выезжали, у них ещё была тренировка, и на следующий день на утро мы уехали. Ребята были духом и телом готовы, поэтому показали такие хорошие результаты. Из того же Киева, Риги приходили ко мне представители, жали мне руку и говорили, у вас очень хорошие бойцы, у вас очень хорошая и сильная команда. Как представителю и тренеру, мне было очень приятно, что приходят тренеры другие и такое говорят!

Вскоре чемпионов «Ramas» ожидает не менее важный турнир Украины по WJKA. Соревнования соберут самых сильных представителей боевых искусств, а потому ответственность при подготовке лежит немаленькая!

Екатерина Трубицына