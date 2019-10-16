Мариупольские кикбоксеры завоевали три «золота» на чемпионате Украины

В Бахмуте прошел чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди ДЮСШ и спортивных клубов. Одиннадцать мариупольских спортсменов из КДЮСШ «Лидер» приняли участие в соревнованиях и завоевали девять наград — шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую.

Всего в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 13 областей страны и города Киева. Особенно отличились мариупольские спортсмены — Носуленко Никита, Гришко Николай и Ткачев Дмитрий. Они тренируются в СК «Мастер-кик» и показали отличную подготовку, завоевав три первых места.

В командном зачете Донецкая область заняла первое место.

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