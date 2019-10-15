Мариупольские лицеисты учатся актерскому мастерству в Германии

Десять учащихся 9 и 10-х классов Мариупольского городского лицея поехали на неделю в немецкий Дортмунд. В течение недели они будут осваивать актерское мастерство в театре «Fletch Bizzell».

С начала сентября, в рамках программы «Цифровые перспективы в молодежном театре», лицеисты овладевают театральное искусство под руководством Антона Тельбизова в народном театре «Театромания». Летом они были отобраны дортмундским театром.

По результатам обучения, лицеисты вместе с немецкими коллегами создадут совместный театральный проект.

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