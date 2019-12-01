Мариупольские мозаики стали частью анимационного шоу в Вене

Украинские мозаики превратили в анимацию и показали на фасаде Музея Леопольда в Вене. Анимационное шоу «Discover Ukraine: Bit by Bit» создали на основе мозаик 1960-70-х годов. Среди них — две мариупольские мозаики.

Одна из них «Боривітер» — символ птицы, стремительно рассекающей ветер. Мозаика находится в здании бывшего ресторана «Украина». В 1967 году группа художников во главе с Аллой Горской создали здесь два уникальных мозаичных панно — «Боривітер» и «Дерево Життя». Работы отображают творческий поиск художников-шестидесятников и дух целой эпохи.

Также в анимацию вошло мозаичное панно «Металлурги», расположенное в зале ожидания железнодорожного вокзала. Композиция составляет 100 квадратных метров. Это наиболее известная и популярная работа Леля Кузьменкова и Валентина Константинова. Композиция состоит из нескольких частей. На ней воссозданы различные этапы выплавки стали, отдельные технологические процессы, как единое динамичное и эмоциональное целое.

В Вене показали более 50 монументальных мозаик, их транслировали под музыку. Среди работ — мозаичные панно украинских скульпторов Ады Рыбачук, Владимира Мельниченко, Степана Кириченко и Надежды Клейн. Над проектом работала команда художников THETA Arts & Tech. Они создали трехмерную анимированную проекцию, используя фото Евгения Никифорова.

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