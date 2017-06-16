Мариупольские правоохранители нашли похищенный автомобиль

Чтобы прокатится на чужом автомобиле, мариуполец решился на его кражу. Однако план злоумышленника не сработал: в течении часа он был задержан сотрудниками полиции.

В дежурную часть Центрального отдела полиции обратился 54-летний житель села Калиновка. Мужчина сообщил, что исчез его автомобиль «ВАЗ 21043», который он ранее припарковал во дворе возле одного из рынков города Мариуполь. Потерпевший указал государственные номера автомобиля и его приметы. К поискам злоумышленника и похищенного автомобиля приступили розыскники мариупольской полиции, а также указанные приметы получили экипажи патрульных полицейских.

Так,во время патрулирования города экипаж заметил разыскиваемый автомобиль, за рулем которого находился подозрительный мужчина. Злоумышленник проигнорировал команду патрульных остановиться, а потом попытался скрыться. В результате погони мариупольские правоохранители задержали угонщика. Им оказался ранее судимый мужчина 1978 года рождения, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности по линии наркотиков.

Он пояснил, что на преступный путь его толкнуло тяжелое материальное положение. Воспользовавшись утерей ключа хозяина автомобиля, он получил беспрепятственный доступ к чужому транспортному средству.

Таким образом, полицейские не только задержали угонщика в течении часа, но и вернули автомобиль невредимым законному хозяину.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении угонщика открыто уголовное производства с квалификацией по ч.1 ст.289«Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.