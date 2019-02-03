Маріупольських художників запрошують до участі в Національній Бієнале

Міністерство культури України та оргкомітет другої Бієнале молодого мистецтва оголосили відкритий конкурс для художників та художниць на участь в основному виставковому проекті Бієнале.

Взяти участь можуть молоді митці із усіх регіонів України, адже Бієнале має на меті показати актуальний зріз творчості молодих художників та відкрити нові імена. Приймаються заявки від художників до 35-ти років, які працюють в різних техніках та жанрах, подати аплікаційну форму можна до 9 березня.

Нагадуємо, що Бієнале молодого мистецтва заснована Міністерством культури і відбудеться восени 2019 року у Харкові, який було обрано для проведення престижної події серед інших міст України. Вперше Бієнале відбулася минулого року у Мистецькому Арсеналі/Київ.

Відібрані за результатом конкурсу роботи будуть представлені в експозиції основної програми Бієнале. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури.

Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна за тут.