Маріупольским батькам спростили запис дітей до мистецьких шкіл

Завдяки онлайн-сервісу Блокчейн батьки можуть записати дітей до мистецьких шкіл, гуртків закладів культури. Тепер не потрібно відриватися від повсякденних справ. Досить зареєструватись та подати заявку.

Реєструватися можна вже зараз, обравши до вподоби напрямок навчання (відділення) або колектив за посиланням: https://gurtok.bloqly.com/.

Робота з дітлахами та підлітками проводиться за наступними напрямками:

музичне мистецтво;

хореографічне мистецтво (класичний, народний, сучасний танець);

естрадний вокал;

образотворче мистецтво;

циркове мистецтво;

театральне мистецтво.

Детальніше ознайомитися з роботою мистецьких шкіл та обрати колектив можна за посиланням: https://gurtok.bloqly.com/.

Після реєстрації та подачі заявки до закладу, додатково буде повідомлено про час конкурсного відбору.