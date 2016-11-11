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Маріупольський боксер здобув «срібло» на чемпіонаті Європи

Опубликовано 04 Дек 2020

98407-128811537_2875943172731322_5308734895311774837_oЗ 25 листопада по 2 грудня в місті Софія (Болгарія) проходив чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. Він зібрав кращих спортсменів 2004-2005 років народження з 19 країн.

У складі збірної України Маріуполь представив переможець національної першості, що пройшла в Запоріжжі – Максим Рудик. Він провів три поєдинки, за підсумками яких піднявся на п’єдестал пошани.

Максим Рудик у ваговій категорії 50 кг був сильнішим за Нікодема Шафарца з Польщі (5:0). Далі здобув дострокову перемогу у другому раунді над Вукашином Тепічем із Сербії, але у фіналі поступився росіянину Андрію Пегліваняну, таким чином ставши срібним призером.

Загалом збірна України, у складі якої виступили по 13 юніорів і юніорок, виборола в Софії 20 медалей – це другий показник серед усіх країн-учасниць цьогорічного чемпіонату Європи з боксу в цій віковій категорії.

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