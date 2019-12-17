Мариупольский фестиваль «Схід Fest» сможет собрать артистов Азии

Состоялась третья встреча активной общины города по поводу участия Мариуполя в конкурсе «Культурные столицы». Который проходит в рамках программы Украинского культурного фонда. Во дворце культуры «Молодежный» встретились авторы фестиваля «Схід Fest». Благодаря участию в проекте финансирование фестиваля может значительно увеличиться.

Цель программы «Культурные столицы Украины» — способствовать продвижению и развитию культуры в рамках реформы децентрализации с учетом возможностей территориальной общины, ее потребностей и интересов. В этом году появилась возможность реализовать масштабные мероприятия в нашем городе. Мариуполь будет представлен в номинации «Большая культурная столица Украины» (для городов с населением более 100 000 человек). Финансирования составит 25 млн грн. Предварительно на участие в конкурсе отобрано 14 проектов.

Первым рассмотрели уже известный мариупольцам фестиваль «Схід Fest». Благодаря Украинскому культурному фонду проект может выйти на всеукраинский масштаб. По словам авторов, в планах пригласить принять участие в «Схід Fest» известных артистов Азии. Также различные мастер-классы от профессиональных танцоров.