Маріупольський колектив отримав два Гран-прі на міжнародному фестивалі

Зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Формула» отримав два Гран-прі на Міжнародному фестивалі народної творчості «Зимові візерунки». Змагання проходило у закритому форматі.

За словами керівниці ансамблю Юлії Ласкаржевської, змагання проходили лише у присутності членів журі. Всі виступи учасників записувалися на відео.

«Не дивлячись на карантинні обмеження, ми продовжуємо нашу активну творчу діяльність. Чудово, що оргкомітет фестивалю «Зимові візерунки» вирішив провести захід у форматі відеозйомок. Ми презентували масові номери та змогли підкорити професійне журі», — розповіла керівниця гурту.

Також, ансамбль «Формула» зайняв перше місце у обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Різдвяні канікули». Колектив діє на базі КЗ «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського району». У ньому займаються творчістю понад 150 танцюристів. Колектив неодноразово перемагав у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.