Последние новости

Мариупольский медальер представил наш город в международной выставке-проекте

Опубликовано 02 Июл 2017

000000В конце мая мариупольского медальера Юрия Шевякова, как представителя F.I.D.E.M., пригласили принять участие в международной выставке-проекте медальерного искусства под названием «IDENTITY». 

Ежегодно в Польше проходят выставки, завершающие проекты под разными названиями, как например в 2016 году, темой выставки была «CIVILIZATION». В выставках могли участвовать лица с многолетним опытом, а также лица, не имеющие такого опыта, так называемые «учителя» и «студенты». На разработку проекта отводилось определенное время.

В рамках выставки необходимо было продумать проект, который мастер мог бы ассоциировать с данной темой. По окончанию отборочного тура Юрий Иванович прошел со своим проектом к открытию выставки, которая состоялась в новом ракурсе с использованием современных технологий. На международной онлайн -конференции мариупольский мастер, как и другие участники, представлял свой проект.

По итогам смотра проект Юрия Шевякова вошел в индивидуальную группу, объединяющую интересы трех стран (Польша, Украина, Республика Беларусь). Эта выставка по-новому представила Украину на международной арене искусства.

Похожие сообщения

Поліцейські Донеччини отримали свій перший водний транспорт

Опубликовано 02 Июл 2017

На Донеччині з’явилася перша поліцейська смарт-зупинка

Опубликовано 02 Июл 2017

Суд избирает меру пресечения заказчику убийства жителя Мангуш

Опубликовано 30 Июн 2017

«Алло, папа бьет маму и бабушку. Я закрылась в ванной»

Опубликовано 30 Июн 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-