Мариупольский медальер представил наш город в международной выставке-проекте

В конце мая мариупольского медальера Юрия Шевякова, как представителя F.I.D.E.M., пригласили принять участие в международной выставке-проекте медальерного искусства под названием «IDENTITY».

Ежегодно в Польше проходят выставки, завершающие проекты под разными названиями, как например в 2016 году, темой выставки была «CIVILIZATION». В выставках могли участвовать лица с многолетним опытом, а также лица, не имеющие такого опыта, так называемые «учителя» и «студенты». На разработку проекта отводилось определенное время.

В рамках выставки необходимо было продумать проект, который мастер мог бы ассоциировать с данной темой. По окончанию отборочного тура Юрий Иванович прошел со своим проектом к открытию выставки, которая состоялась в новом ракурсе с использованием современных технологий. На международной онлайн -конференции мариупольский мастер, как и другие участники, представлял свой проект.

По итогам смотра проект Юрия Шевякова вошел в индивидуальную группу, объединяющую интересы трех стран (Польша, Украина, Республика Беларусь). Эта выставка по-новому представила Украину на международной арене искусства.