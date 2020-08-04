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Маріупольський пірс перетвориться в сучасний простір

Опубликовано 07 Авг 2020

117316973_590183598339296_2279004613830123094_nЯк повідомляє Управління у зв’язках з громадськістю в м.Маріуполь Групи Метінвест, міський пірс популярний як серед місцевих жителів і рибалок, так і серед гостей міста. Але його бетонне покриття зносилося, металеві опори і огорожу поржавіли. Міська влада розробила проект реконструкції пірса в сучасний суспільний простір, який оснащений зонами відпочинку, прогулянок і фудзоною. Меткомбінат імені Ілліча та «Метінвест-Промсервіс» надають партнерську допомогу в його реалізації.

На ММКІ виділили будівельні матеріали для відновлення підстави і покриття пірсу: дошки, арматуру, куточки, електроди, бетон та тощо.  Співробітники ремонтного підприємства «Метінвест-Промсервіс» виконують демонтаж старої огорожі і бетонного покриття. Також підготують заставні елементи і опалубку, а пішохідну частину пірсу вирівняють бетонним покриттям.

Коли підстава пірсу буде відновлено, підрядники рданують встановить нову огорожу з вмонтованими LED-світильниками і лавки з урнами.

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