Маріупольський поліцейський допоміг повернутися додому туристцi з Запоріжжя

18-річна туристка втратила телефон та особисті речі і не мала грошей ані на їжу, ані на квиток додому. Оперуповноважений кримінальної поліції Артем Топалов знайшов та повернув дівчині її майно, а також зв’язався з її рідними, купив квиток та посадив на автобус.

Як виявилося, дівчина вперше потрапила в Маріуполь та її єдиною надією було звернення до поліції.

Жителька Запоріжжя розповіла, що поки вона відпочивала на узбережжі, її знайома зникла з її курткою та телефоном.

Оперуповноважений Центрального відділу поліції Артем Топалов знайшов та повернув загублені особисті речі заявниці. Крім того, поліцейський зателефонував її рідним та допоміг неушкодженою дістатися додому у Запоріжжя.

Мандрівниця подякувала офіцеру за небайдужість та миттєве реагування. А сьогодні на шикуванні особового складу керівництво Центрального відділу поліції висловило Артему Топалову подяку за професійні дії.