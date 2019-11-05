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Мариупольский школьник выиграл спортивный инвентарь на 10 тысяч гривен

Опубликовано 05 Ноя 2019

60591-70209214_2144266085673152_5382822060412108800_nУченик 7-Б класса школы №68 Антон Боринец выиграл спортивный инвентарь на 10 тыс грн для развития новых современных видов спорта на школьных уроках физкультуры. Мальчик принял участие в конкурсе #juniorzkyivstar проекта «JuniorZ», инициированного известным телеведущим Александром Педаном.

Цель проекта — популяризация и внедрение новых видов спорта на уроках физического воспитания: чирлидинг, петанк, флорбол, фризби, регби и бадминтон. Учителя физкультуры школы №68 Елена Куликова и Галина Степанова активно начали реализовывать данную инициативу в учебном заведении.

Антон решил принять участие в конкурсе. Для этого нужно было разместить, как можно больше фото, где участник занимается различными видами спорта с хэштегом #juniorzkyivstar. Школьник разместил полсотни фотографий, как он занимается фехтованием, ушу, фитнесом и футболом. Он стал победителем, обойдя сотни участников со всей Украины.

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