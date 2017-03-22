Мариупольский волонтер предложил полицейским путь укрепления доверия

Военный капеллан и волонтер Альберт Хомяк сегодня встретился с теми, кто осуществляет пропускной режим на границах городов Донецкой области, чтобы совместными усилиями достичь взаимопонимания и взаимоотдачи между населением и полицией.

Шаг за шагом полиция Донетчины совершенствуется и ежедневной, ежечасной службой заслуживает доверие граждан. Слово, поступок, служебный долг — все это в совокупности формирует общее мнение жителей о едином правоохранительном организме. Чтобы полицейские понимали, что же на самом деле думают люди об их службе, в частности на блокпостах, заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин предложил высказать мнение тому, кто по роду своей деятельности несколько раз в день проходит стандартную процедуру проверки на пунктах пропуска — волонтеру Альберту Хомяку. Сегодня он встретился с правоохранителями.

Заместитель начальника полиции Донетчины Сергей Колесник, открывая мероприятие, отметил, что основным лозунгом каждого из присутствующих должен быть «Служить и защищать», результатом соблюдения которого будет доверие каждого жителя к сотрудникам полиции. Это невозможно без движения навстречу друг другу.

После чего, со словами благодарности в адрес полицейских обратился сам Альберт Хомяк: «Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что не остались в стороне, а взяли в руки оружие и встали на защиту мою, моих детей и всех жителей».

Священнослужитель отметил, что, как и каждый гражданин, он видит, насколько важна служба на блокпостах, а потому всегда с пониманием относится к стандартным проверкам лиц и транспорта, а потому, ждет в ответ такой же вежливости и уважения. Он подчеркнул, что каждый из сотрудников — это лицо всей системы, и одно неосторожное слово, поведение лишь одного из правоохранителей способно полностью разрушить то, над чем круглосуточно работает многотысячный коллектив полиции Донецкой области — доверие жителей. В завершение он подчеркнул, что именно полиция является тем самым звеном, соединяющим граждан и власть.

«Я призываю каждого из присутствующих к толерантности и взаимовежливости при общении с гражданами. Каждый ваш шаг, каждое действие должно регламентироваться исключительно нормами действующего законодательства», — подчеркнул Сергей Колесник, подводя итог встречи.