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«Маріупольтепломережа» перейшла на новий графік роботи

Опубликовано 10 Мар 2020

теплосетьЗ 10 березня котельні Маріуполя почнуть роботу за новим графіком. Протягом тижня буде припинятись подача тепла та гарячої води з 10:00 до 15:00. Це пов’язано з підвищенням температури на вулиці.

«Таким чином, ми зможемо зберігати комфортну температуру в приміщеннях. Прогрівати їх вночі та відновити подачу тепла в будинки за добу. На жаль, на існуючому обладнанні не можна розділити нагрів гарячої води та теплоносія», — зазначив директор ККП «Маріупольтелосеть» Дмитро Мірошниченко.

Він додав, що коли відбудеться зниження температур, всі котельні перейдуть в штатний режим роботи.

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