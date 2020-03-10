«Маріупольтепломережа» перейшла на новий графік роботи

З 10 березня котельні Маріуполя почнуть роботу за новим графіком. Протягом тижня буде припинятись подача тепла та гарячої води з 10:00 до 15:00. Це пов’язано з підвищенням температури на вулиці.

«Таким чином, ми зможемо зберігати комфортну температуру в приміщеннях. Прогрівати їх вночі та відновити подачу тепла в будинки за добу. На жаль, на існуючому обладнанні не можна розділити нагрів гарячої води та теплоносія», — зазначив директор ККП «Маріупольтелосеть» Дмитро Мірошниченко.

Він додав, що коли відбудеться зниження температур, всі котельні перейдуть в штатний режим роботи.