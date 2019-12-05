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Мариупольцев приглашают на «зимний киномарафон»

Опубликовано 06 Дек 2019

79332160_960118934371024_1034664854331326464_n (1)13 декабря в 21.00 в культурно-туристическом центре «Вежа» стартует «зимний киномарафон». В течение всей ночи зрители смогут увидеть все части экранизаций культовой книги «Гарри Поттер».

«Подобные мероприятия всегда вызывают интерес со стороны мариупольцев. «Гарри Поттер» — это замечательная серия фильмов для семейно-новогоднего просмотра. Мы хотим, чтобы зрители окунулись в мир магии, приключений и дружбы. В центре будут созданы все условия для комфортного просмотра кинолент», — рассказали представители «Вежі».

Перед показом в культурно-туристическом центре установили удобные места для просмотра. После демонстрации фильмов, все присутствующие смогут приобщиться к обсуждению увиденного.

Для того, чтобы попасть на киносеанс необходимо предварительно записаться. За справками можно обращаться по телефону: +38 (097) 618 40 85.

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