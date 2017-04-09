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Мариупольцев ждет Всеукраинский флешмоб по безопасности дорожного движения

Опубликовано 11 Апр 2017

Анонс флешмоб 11.04.17Все желающие приглашаются 12 апреля в 13.00 на площадь Воинов-Освободителей.

Чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности дорожного движения, по всей стране с 20 мартапроводятся флешмобы. Стартовали мероприятия в Николаевской области, а 12 апреля флешмоб состоится и в Мариуполе.

Во всеукраинской акции примут участие полицейские Донецкой области, в том числе и кинологи, патрульные полицейские Мариуполя, творческие коллективы города и все желающие, неравнодушные к вопросу безопасности дорожного движения

Присутствующих ожидает много приятных сюрпризов и новые впечатления.

Финиширует флешмоб 21 апреля в Киеве.

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