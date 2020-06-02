Маріупольці беруть участь в онлайн-фестивалі «AsiaFest»

Навесні в Маріуполі повинен був відбутися фестиваль «AsiaFest 2020», але через введення карантину дата його проведення була перенесена на невизначений час. У зв’язку з цим організатори прийняли рішення провести ряд заходів онлайн. Так, з 11 травня стартував марафон #AsiaFest_зтобоювдома, в рамках якого маріупольці, які цікавляться культурою Азії, діляться своїми талантами.

Кожен тиждень присвячено певному виду діяльності. Організатори координують учасників, розповідають про теми та правила. За три тижні вже пройшли категорії: вокал, танці та спорт, малюнки, творчі роботи, кухня. Зараз учасники фестивалю демонструють свої таланти в косплеї, створюють костюми і образи відомих персонажів аніме та фільмів. З 8 червня стартує тиждень вивчення мови і літератури, а з 15 числа учасникам пропонують розповісти про свої улюблені фільми, аніме, серіали або музику, які об’єднані тематикою Азії та східних країн.

«Кожен, хто поділився своїми роботами, отримає сертифікат про участь у марафоні. Всі роботи, які нам надішлють, будуть розміщені на нашій сторінці в Фейсбук. Коли ми будемо проводити фестиваль, покажемо великий колаж з фотографіями і відео кліп, в яких зберемо всі роботи учасників», — розповіла куратор «AsiaFest», Валерія Шаповалова.

Всі фото і відео робіт, учасникам обов’язково потрібно відправити на пошту kstuffm@gmail.com, також можна розмістити їх на своїй сторінці в Фейсбук або Інстаграм, зазначивши хештегом #AsiaFest_зтобоювдома. Крім цього можна зняти творчий процес і спробувати змонтувати цікаве відео.